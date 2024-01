Ieroči teroram: kā Krievija var izmantot Ziemeļkorejas ballistiskās raķetes?

Krievija, visticamāk, jau pašlaik karā pret Ukrainu izmanto no Ziemeļkorejas iegūtās raķetes, taču cenšas to slēpt. Šīs raķetes var sasniegt mērķus teju 700 kilometru attālumā, bet to vērtība ir līdz trīs miljoniem dolāru par vienu raķeti. “Forbes” skaidro, kādas ir Ziemeļkorejas raķetes un kā pret tām var cīnīties Ukraina un sabiedrotie.