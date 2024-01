Pērn 400 Latvijas uzņēmumi eksportēja preces uz Krieviju

Tostarp eksports uz Kirgizstānu pieaudzis par 33,8 miljoniem eiro jeb 2,7 reizes, uz Uzbekistānu - par 18,5 miljoniem eiro jeb 30%, bet uz Kazahstānu - par 10,3 miljoniem eiro jeb 9,9%.

Vienlaikus 2023.gada 11 mēnešos salīdzinājumā ar 2022.gada 11 mēnešiem imports no Uzbekistānas pieaudzis par 19,6 miljoniem eiro jeb 2,8 reizes, no Kazahstānas - par 14,7 miljoniem eiro jeb 24,6%, bet no Azerbaidžānas - par 2,5 miljoniem eiro jeb 75,5%.

2023.gada 11 mēnešos salīdzinājumā ar 2022.gada atbilstošo periodu pieaudzis arī eksportējošo un importējošo uzņēmu skaits ar atsevišķām NVS valstīm. Īpaši strauji palielinājies eksportējušo uzņēmumu skaits tirdzniecībā ar Kirgizstānu - par 97 uzņēmumiem, bet importā lielākais pieaugums Uzbekistānai - par 21 uzņēmumu.

Pērn novembrī Latvijas preču eksporta vērtība uz Krieviju salīdzinājumā ar iepriekšējā gada novembri samazinājusies par 22,3%, veidojot 102,36 miljonus eiro, kamēr preču eksporta vērtība uz Baltkrieviju sarukusi par 17,6% - līdz 14,316 miljoniem eiro. Vienlaikus salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi - oktobri - Latvijas preču eksporta vērtība uz Krieviju sarukusi par 7,6%, kamēr preču eksporta vērtība uz Baltkrieviju pieaugusi par 19,3%.

2023.gada novembrī Latvijas preču eksports uz Krieviju veidoja 6,4% no kopējā eksporta apmēra, kamēr preču eksports uz Baltkrieviju veidoja 0,9% no kopējā eksporta apmēra.

Tajā pašā laikā no Krievijas preces novembrī importētas 54,4 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 32,6% mazāk nekā 2022.gada novembrī, bet par 33,1% vairāk nekā oktobrī, kamēr no Baltkrievijas preču importa vērtība veidoja 13,532 miljonus eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi ir kritums par 26,4%, bet salīdzinājumā ar oktobri - par 9,9% mazāk.

Novembrī preču imports no Krievijas veidoja 2,8% no kopējā Latvijas importa apmēra, kamēr preču imports no Baltkrievijas veidoja 0,7% no kopējā importa apmēra.

Statistikas pārvaldē informē, ka eksporta samazinājumu uz Krieviju galvenokārt ietekmēja mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksporta samazinājums par 13,3 miljoniem eiro jeb 68,8%, bet uz Baltkrieviju - optisko ierīču un aparatūras eksporta samazinājums par 2,1 miljonu eiro jeb 85,3%.

Savukārt importa samazinājumu no Krievijas no attiecīgajā periodā galvenokārt ietekmēja minerālproduktu importa samazinājums par 14,6 miljoniem eiro jeb 36,4%, bet no Baltkrievijas - dzīvnieku vai augu tauku un eļļu importa kritums par 5,6 miljoniem eiro jeb 58,6%.