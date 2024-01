Zaudēti miljardi un potenciālas darbavietas - viltojumu izplatīšanas patiesā ietekme

Latvijā šajā laika periodā apģērbu ražošanas nozare no viltojumu izplatīšanas cietusi zaudējumus 17 miljonu eiro apmērā, kas ir procentuāli ir 3,7%. Savukārt zaudētais darba spēka apjoms - 487 cilvēki. Kosmētikas līdzekļu nozarē negūtie ieņēmumi bijuši 15 miljonu eiro apmērā, kas atbilst 6,6% no kopējā pārdošanas apjoma. Nozarē darbu zaudējuši 283 cilvēki. Savukārt 7,3% no kopējā pārdošanas apjoma jeb 2 miljonus eiro zaudējusi rotaļlietu ražošanas nozare, kas arī ir lielākais īpatsvars no šīm trim apskatītajām nozarēm. Datu par zaudētajām darba vietām rotaļlietu nozarē nav.