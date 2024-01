Visu laiku gribās ēst, kārojas ko saldu, sāļu vai treknu? Iespējams, pie vainas ir hormonu disbalanss

Hormoni ir bioloģiski aktīvas vielas, ko pastāvīgi izstrādā mūsu organisma iekšējās sekrēcijas dziedzeri un audu šūnas, izdalot tos asinīs, limfā un smadzeņu šķidrumā. Hormoni piedalās visos organisma procesos, un no tiem atkarīga ne vien cilvēka psiholoģiskā un fiziskā labsajūta, bet arī vielmaiņa, reproduktīvās sistēmas darbība un virkne citu svarīgu procesu. Ja kādu faktoru ietekmē organisms izstrādā pārlieku daudz vai, tieši otrādi, pārāk maz hormonu, rodas hormonālās sistēmas traucējumi un ķermeņa procesi vairs nenorit kā nākas. Piedzīvojot hormonu darbības traucējumus, iespējams novērot visdažādākos simptomus – nomāktību, nogurumu, miega traucējumus, galvassāpes, pazeminātu libido, svara pieaugumu un citus. Tāpat hormonu disbalansa ietekmē iespējamas arī nopietnas saslimšanas, piemēram, sirds un asinsvadu slimības, cukura diabēts, vairogdziedzera saslimšanas un policistisko olnīcu sindroms. Hormonālās sistēmas darbību ietekmē kā dažādas organisma saslimšanas, piemēram, virsnieru darbības traucējumi, cistas, autoimūnās slimības, tā arī ilgstošs stress, noteiktu medikamentu lietošana, diētas ieradumi un citi ikdienišķi faktori.

„Līdztekus daudziem citiem ķermeņa procesiem hormoni piedalās arī apetītes un gremošanas procesu regulēšanā. Par šo funkciju atbildīgi hormoni, ko izstrādā aizkuņģa dziedzeris, vairogdziedzeris, virsnieres un dzimumorgāni. Hormoni ziņo smadzenēm gan par to, ka pienācis laiks maltītei, gan par to, ka nu jau apēsts gana daudz, lai ķermenis spētu pilnvērtīgi funkcionēt. Šo hormonu līdzsvaru ietekmē stress, dažādas diētas, ķermeņa svars, ikdienā uzņemtie pārtikas produkti, mākslīgie garšas pastiprinātāji, piemēram, monoglutamāts, un citi faktori. Izjūkot šo hormonu līdzsvaram, iespējams novērot izteiktu kāri pēc noteiktām garšām un svara svārstības, var būt traucēta sāta sajūta, ir sarežģīti atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Izjūtot pastiprinātu kāri pēc noteiktām garšām vai ēdieniem, iespējams, ir izmaiņas noteiktu hormonu līdzsvarā,” stāsta Apotheka sertificētā farmaceite Laila Zālīte.