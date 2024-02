Pēc valdības lēmuma atcelt muitas nodokli olām Krievijā kopš decembra sākuma tika ievesti 78 miljoni vistas olu. Visvairāk ievesti no Baltkrievijas (69 miljoni), vēl 5,6 miljoni olu ievesti no Turcijas, bet 4,2 miljoni - no Azerbaidžānas. Pretēji cerētajam, šo olu piegādes nav uzlabojušas situāciju ar olu cenām.