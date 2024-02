NOSKATIES ⟩ Kā Igaunijas un Somijas kabeļa "Estlink 2" bojājums var ietekmēt elektrības cenu Latvijā?

"Estlink 2" kabelis atklāts pirms 10 gadiem. Tas ir viens no diviem savienojumiem starp Igauniju un Somiju un nodrošina elektrības apmaiņu starp Baltiju un Skandināviju. Tā kopējā kapacitāte ir ap 650 megavatiem jeb aptuveni 50% no kopējā vidusmēra elektrības patēriņa Igaunijā un gandrīz piektdaļa no kopējā Baltijas patēriņa. Naktī no 24. uz 25. janvāri kabelī tika konstatēta problēma.