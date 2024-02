Saeima apstiprinājusi Mitu ST tiesneša amatā

ST ir septiņi tiesneši, kurus amatā apstiprina Saeima. Trīs ST tiesnešus apstiprina pēc ne mazāk kā desmit Saeimas deputātu priekšlikuma, divus - pēc Ministru kabineta priekšlikuma un vēl divus - pēc Augstākās tiesas (AT) plēnuma priekšlikuma. AT plēnums izraugās ST tiesneša amata kandidātus no visu Latvijas tiesnešu vidus.