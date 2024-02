Vietas interpretācijām nav: Stradiņa slimnīcas un SIA "Velve" līgums ir lauzts

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (turpmāk – Stradiņa slimnīca) jaunā korpusa otrās ēkas ieilgusī būvniecība un līguma laušana ar būvnieku ir viens no pēdējo nedēļu visbiežāk apspriestajiem jautājumiem publiskajā telpā. Lai izvairītos no spekulācijām un publiski pieejamās informācijas kļūdainas interpretācijas, Stradiņa slimnīcas valde ir aicinājusi tās pārstāvi, zvērinātu advokātu Benno Butuli sniegt skaidrojumu, kā radusies situācija vērtējama no juridiskās realitātes un perspektīvas skatupunkta.