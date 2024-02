Stradiņa slimnīcas bijušie valdes locekļi tiesā apstrīd atsaukšanu no amata

Bijušie valdes locekļi norāda, ka, tos atsaucot, nav ievērota noslēgtajos pilnvarojuma līgumos un normatīvajos aktos noteiktā kārtība. Proti, atsaukt valdes locekļus, pamatojot to ar uzticības zaudēšanu, var tikai noteiktā kārtībā, skaidri un tiesiski pamatojot to, izpildot no pilnvarojuma līguma izrietošās saistības, kā arī iesaistot kapitāldaļu turētāju - Veselības ministriju (VM) -, kas šajā gadījumā neesot ticis izpildīts no slimnīcas puses.