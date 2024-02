Kiberdrošības uzņēmums: Kiberuzbrucēji dažādos veidos pastiprināti izmantos mākslīgo intelektu

Otrais populārākais kiberuzbrukums Latvijā ar 13% pieaugumu ir "Win/Exploit.CVE-2017-11882 trojan", kas izmanto ievainojamību "Microsoft Office" programmās. Lai izmantotu šo ievainojamību, uzbrucējam ir jāizveido ļaunprātīgs fails un jāpārliecina upuris to atvērt. Ja cilvēks to izdara, tad viņa ierīce tiek inficēta ar ļaunprātīgu programmatūru un potenciālie draudi, ko rada šādas infekcijas, ir ievērojami, piemēram, tā var būt izpirkuma programmatūra, kas šifrē datus, bloķē ierīces ekrānu un kibernoziedznieks pieprasa upurim samaksu par atšifrēšanu vai piekļuves atgūšanu.

Kā atzīmē "NOD Baltic" eksperts, šī kiberuzbrukuma popularitātes pieaugumu var izskaidrot ar to, ka Latvijā joprojām ir daudz iedzīvotāju, kuri neatjauno "Microsoft Office" programmatūru. Šī ievainojamība ir jau zināma vairākus gadus un "Microsoft" ar jaunākajiem programmatūras atjauninājumiem to ir novērsis, kas nozīmē, ka tās lietotājiem atliek regulāri atjaunināt "Microsoft Office" programmatūru datorā un telefonā, lai pasargātu sevi no šāda kiberuzbrukuma.