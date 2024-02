Kandidēšanai Satversmes tiesas tiesneša amatam pieteikušās divas AT tiesneses

Balta ir AT Civillietu departamenta senatore kopš 2020.gada. Pirms tam bijusi tiesnese Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā un Rīgas apgabaltiesā. Baltai ir maģistra grāds tiesību zinātnē. Viņa ir Tieslietu padomes locekle no AT tiesnešu vidus un ir Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece.

Krūmiņa ir AT tiesnese no 2005.gada, kopš 2007.gada AT Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja. Pirms apstiprināšanas AT tiesneses amatā bijusi tiesnese Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Administratīvajā apgabaltiesā, bijusi Tieslietu ministrijas valsts sekretāre likumdošanas jautājumos un viena no administratīvās justīcijas izveidotājām atjaunotajā Latvijā. Krūmiņai ir maģistra grāds tiesību zinātnē un viņa beigusi pārkvalifikācijas kursu Starptautisko attiecību institūtā.