Ar Siliņas rīkojumu izveidota "Rail Baltica" projekta īstenošanas tematiskā komiteja

Komitejai būs jāidentificē un jāizvērtē starpnozaru problēmas, kas kavē "Rail Baltica" projekta īstenošanu, un jālemj par to risinājumiem, kā arī pirms izskatīšanas Ministru kabinetā jāizvērtē un jāpanāk konceptuāla vienošanās par "Rail Baltica" projekta jautājumiem, kas saistīti ar projekta tvērumu, tā īstenošanas plāniem un termiņiem, finansēšanas un priekšfinansēšanas jautājumiem, it īpaši ietekmi uz valsts budžetu, finansējumu no Eiropas Savienības daudzgadu budžeta pēc 2027.gada un citiem finanšu instrumentiem.