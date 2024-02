Latvenergo koncernā 2023. gads bija izcils elektroenerģijas ražošanas gads

Koncerna noslēgto saules paneļu un saules parku daļu pārdošanas līgumu skaits pārsniedzis 1,6 tūkstošus. Kopējā Latvenergo koncerna mazumtirdzniecības klientiem uzstādītā saules paneļu jauda, ieskaitot attālināto saules parkus, pārsniedz 70 MW, līdz ar to Latvenergo ir viens no vadošajiem šī pakalpojuma sniedzējiem Baltijā. Teju 3/4 no kopējās jaudas ir uzstādītas klientiem ārpus Latvijas.

AS "Latvenergo" darbība notiek saskaņā ar 2022. gada martā apstiprināto Latvenergo koncerna vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.–2026. gadam – Izaugsmes stratēģiju, kurā izvirzīti jauni darbības un finanšu mērķi. Tā uzsver strauju atjaunīgās elektroenerģijas ražotņu attīstību un elektrifikāciju gan koncerna mērķu sasniegšanai, gan energoneatkarības veicināšanai. Stratēģija paredz līdz 2026. gadam izbūvētas vai iegūtas AER jaudas 600 MW apmērā, no kurām jau pašlaik projektēšanas vai celtniecības stadijā atrodas ap 400 MW, kuru pakāpeniska nodošana ekspluatācijā sagaidāma 2024. – 2025. gadā.

[1] Atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" AS "Latvenergo" maksājamo dividenžu paredzamais apjoms 2024. gadā (par 2023. pārskata gadu) ir 64 % apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 199,3 miljoni EUR, uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķinot un to nomaksājot atbilstoši normatīvajiem aktiem. Faktisko AS "Latvenergo" dividenžu apmēru nosaka AS "Latvenergo" akcionāru sapulce pēc auditētā gada pārskata apstiprināšanas, izvērtējot iepriekšējā gada pārskata rezultātus.