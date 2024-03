Eiropas Savienība varētu pāriet uz "kara ekonomikas režīmu"

Kā vēsta aģentūra “Reuters”, jau otrdien rūpniecības nozares komisārs Tjerī Bretons piedāvās izskatīšanai plānu, kas palīdzēs stimulēt Eiropas Savienības dalībvalstis iepirkt un pasūtīt vairāk ieroču un munīcijas no Eiropas ražotājiem. Bretons arī atgādināja, ka Donalds Tramps ir reāls ASV prezidenta amata kandidāts.

Tramps savā priekšvēlēšanu kampaņā ne reizi vien izteicies, ka ASV vajadzētu izstāties no NATO, tāpat arī tiek apšaubīta NATO pastāvēšana. Skandalozākie izteikumi saistāmi ar to, ka Tramps “mudināšot Krieviju uzbrukt NATO sabiedrotajiem, kuri nebūs izpildījuši 2% no IKP mērķi”. Tieši tādēļ Eiropas valstīm jau tagad ir nepieciešams sākt domāt par savu drošību.