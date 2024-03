“Es lepojos būt daļa no lieliskās “Pasažieru vilciens” komandas un uzskatu, ka tieši lieliski cilvēki ir komandas lielākā vērtība. Uzņēmuma darbību uzrauga padome, valdē darbu turpina valdes locekļi – Aldis Daugavvanags un Raitis Nešpors un uzņēmumā strādā vairāk kā 1000 kolēģi, tātad uzņēmums ir stabils un visi mērķi ir sasniedzami,” norāda Grigulis.

“Krīze ir pārvarēta. Tomēr šī rīta incidents rāda, ka mēs nevaram mazināt modrību, katram darbiniekam no konduktora līdz valdes loceklim jārīkojas precīzi pēc izstrādātā risku mazināšanas plāna ar visaugstāko atbildību. Transporta nozarē nemainīgi saglabāsies dažāda rakstura incidenti un tikai no saskaņotas darbības ik dienu, stundu, minūti, ir atkarīgs vai atrisinām to labākajā veidā,” skaidro Grigulis.