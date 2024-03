Putins pēc pārvēlēšanas varētu atstādināt no amata savu sabiedroto

Pagaidām vēl nav zināms, kurš no Putina sabiedrotajiem zaudēs amatu, lai to ieņemtu B. Kovaļčuks. Zināms vien tas, ka Millers kopš 2002. gada vada “Gazprom”, un pēdējo četru gadu lakā no kompānijas aizgājuši četri nozīmīgi darbinieki. 2020. gadā pensijā devās “Gazprom” galvenā grāmatvede Jeļena Vasiļjeva. Īsi pēc tam no “Gazprom” aizgāja pārvaldes nodaļas vadītājs Mihails Sereda, kurš kopā ar Milleru strādāja vairāk nekā 20 gadus.