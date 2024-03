Aicina pieteikties Mežotnes pils ilgtermiņa nomai; izsoles sākuma maksa noteikta 1441,42 eiro mēnesī

Mežotnes pils ir izcils klasicisma arhitektūras piemērs. Tā atrodas Mežotnes pagastā, Bauskas novadā, 10 km attālumā no Bauskas. To papildina ne tikai arhitektūras krāšņums, bet arī harmoniskā ainava apkārtējā teritorijā, kas ietver skaistu parku un Lielupes upi. Pils komplekss ietver ne tikai pašu pili, bet arī plašu teritoriju, kas iekļauta dabas parka "Bauska" sastāvā. Aptuveni 15 hektāri no šīs zemes ir daļa no dabas parka, savukārt pārējā teritorija, kas sastāv no aptuveni 74,5 hektāriem, ietilpst ainavu aizsardzības zonā.