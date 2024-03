Latvijas Banka anulē "Pūņu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības" licenci

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība ir tās biedru dibināts un pārvaldīts finanšu kooperatīvs, lai sniegtu saviem biedriem finanšu pakalpojumus - noguldījumus, aizdevumus un citus. Latvijā turpina darboties 28 kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības. Tās veidojušās pēc diviem principiem - pēc teritoriālās un interešu vai nodarbinātības kopības. Par krājaizdevu sabiedrības biedru kļūst, iegādājoties tās pajas. Atšķirībā no bankas klienta krājaizdevu sabiedrības biedram ir iespējas aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību segments Latvijā aizņem salīdzinoši nelielu daļu no finanšu sektora - aptuveni 0,1% no kopējiem finanšu sektora aktīviem.