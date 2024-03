Vairāku orgānu izņemšanas operācija notika 2024.gada 15.martā vienā no Latvijas reģionālajām slimnīcām, kad vienlaicīgi tika iegūti četri transplantējami orgāni un audi. Tas ļāva slimnīcā veikt sirds pārstādīšanu, aknu transplantāciju, jaunu orgānu saņēma divi nieru pacienti, bet vienam pacientam tika veikta radzenes transplantācijas operācija.

Aknu transplantācijas veikšanā tika piesaistīti speciālisti no Karolinskas Universitātes slimnīcas Zviedrijā. Savukārt orgānu ziedošana varēja notikt, pateicoties Reģionālās slimnīcas intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļas personāla profesionālai darbībai.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Specializētās medicīnas centrs, kas ik dienu nodrošina atbalstu kolēģiem Latvijas slimnīcās, šajā orgānu transplantācijas procesā koordinēja un nodrošināja Valsts Robežsardzes helikoptera piesaisti donora sirds un ķirurgu brigādi transportēšanai no donora slimnīcas uz Rīgu. Tāpat Specializētās medicīnas centrs nodrošināja mediķu un visa nepieciešamā medicīniskā aprīkojuma transportēšanu no Rīgas uz donora slimnīcu un atpakaļ, lai maksimāli ātri tiktu veikta atbilstošā operācija. Kopumā šajā pasākumā no NMPD puses tika iesaistīti trīs operatīvie medicīniskie transporta līdzekļi.