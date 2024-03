No Nesijas Slokas karjerā līdz Sarkanās jūras delfīniem

“Diving” tulkojumā no angļu valodas nozīmē zemūdens peldēšana ar akvalangu, kas paver iespējas vienreizējiem piedzīvojumiem parasti cilvēkam apslēptā zemūdens pasaulē. Tā ir neaizmirstama aktīvās atpūtas pieredze, jo pilnībā izslēdz ikdienas burzmu un trokšņus, padarot to par meditācijai līdzīgu aktivitāti. “Daivings pievilina ar brīvības sajūtu – zem ūdens ķermenis paliek vieglāks un spēj pārvietoties visās trīs dimensijās, cilvēks it kā lido bezsvara stāvoklī. Starp citu, daivings arī lieliski palīdz uzlabot komandas garu, jo zem ūdens bez savstarpējas sadarbības un kopējiem piedzīvojumiem neiztikt,” stāsta Irina Žukova, sertificēta “PADI Master Instructor”, kura jau 24 gadus vada “DivingLatvia.lv” komandu.