Kā saglabāt locītavu veselību jaunam un vecam – saruna ar ārstu Andreju Peredistiju

Protams, smags profesionālais sports, it īpaši jaunībā, noteikti nenāk par labu veselībai. Tas ir viennozīmīgi. Jā, ir jānodarbojas ar sportu, bet visam jābūt samērīgi. Viss ir atkarīgs no cilvēka mērķiem. Dabiski, profesionālam sportistam slodze ir milzīga, un riski ir lieli. Tad tiešām ir jārēķinās ar to, ka nākotnē varētu būt problēmas.