Kāds kolagēns vajadzīgs locītavām un kādās devās tas jālieto

Kolagēns ir olbaltumviela, kas atrodas it visur organismā – muskuļaudos, cīpslās, saitēs, sirds vārstuļos, locītavās, ādā, matos un citviet. Kopumā ir zināmi 26 kolagēna veidi, no kuriem galvenie ir I, II un III tipa kolagēni. Runājot tieši par locītavu veselību, svarīgi zināt, ka visas locītavu veidojošās struktūras satur kolagēnu. Vienīgā locītavas sastāvdaļa, kas pati no sevis neatjaunojas, ir skrimslis. Tieši bojāts skrimslis rada vislielākos kustību ierobežojumus un sāpes.