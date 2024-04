Kā nezaudēt lokanību un kustīgumu? Latvijā radīts inovatīvs produkts locītavu veselībai

Kādas ir MAGNEFlex galvenās priekšrocības

Nodrošina augstvērtīgu un tīru locītavu II tipa kolagēnu, kas ir galvenā locītavu skrimšļa dabiskā sastāvdaļa un ko jaunākie pētījumi atzīst par vienu no visiedarbīgākajiem līdzekļiem veselības uzturēšanai un pret iekaisumu locītavās;(1,2*).

Foto: Publicitātes attēls

Iekļauts magnijs un D vitamīns , kas veicina normālu muskuļu darbību un palīdz pret krampjiem, un D vitamīns uzturēs kaulu veselību, kas svarīgi visas locītavas veselībai; savukārt C un B6 vitamīns nodrošina sinerģisku efektu;

Efektīvs lietošanai plašam cilvēku lokam : cilvēkiem ar ilgstošu fizisku slodzi ikdienā un sportistiem, kuru ķermenis katru dienu tiek intensīvi noslogots; cilvēkiem, ar lieko svaru un tādēļ pārmērīgi noslogotām ceļu, gūžu un mugurkaula locītavām; padzīvojušiem cilvēkiem; pacientiem ar kustību problēmām u.c.;

: cilvēkiem ar ilgstošu fizisku slodzi ikdienā un sportistiem, kuru ķermenis katru dienu tiek intensīvi noslogots; cilvēkiem, ar lieko svaru un tādēļ pārmērīgi noslogotām ceļu, gūžu un mugurkaula locītavām; padzīvojušiem cilvēkiem; pacientiem ar kustību problēmām u.c.; Ērti lietojams, jo viena kapsula satur rūpīgi izvēlētu aktīvo vielu kompozīciju, kas veidota sadarbībā ar Latvijas vadošo ortopēdu ieteikumiem.

Foto: Publicitātes attēls

Atsauces:

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.