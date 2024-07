Druskininki – veselības avotu kūrorts visai ģimenei

Kūrorts piedāvā ļoti plašu veselības veicināšanas programmu un procedūru spektru.

Sākot no dūņu un minerālūdeņu vannām līdz dzintara terapijai, no pirts rituāliem līdz vēsturiskajām ūdens kaskādēm, no plašas masāžu izvēles līdz aukstuma terapijas kamerai – iespējas papildināt savus veselības un jaunības avotus šeit ir neierobežotas.