Viss, kas jāzina par “labo” holesterīnu

Viens no labākajiem veidiem, kā paaugstināt “labā” holesterīna līmeni asinīs ir samazināt savā uzturā ogļhidrātus, trans-taukskābes, piesātinātajām taukskābes, cukuriem bagātu pārtiku, tās vietā iekļaut daudz sirdij veselīgākus produktus. Piemēram, cūkgaļu un liellopa gaļu aizstāt ar vistas gaļu, margarīna vai sviesta vietā uz maizītes smērēt avokado, nemieloties ar cukurotu cepumu, bet apēst kādu augli vai riekstus. Tāpat būtu jāatsakās no pusfabrikātiem un nekvalitatīvas eļļas, tos aizstājot ar mājās gatavotu maltīti, kuras sastāvā ir dārzeņi, pākšaugi, treknas zivis un olīveļļa. Ļoti būtiski no ēdienkartes ir izslēgt saldinātus dzērienus, jo tie kaitē labajam holesterīnam. Šādos dzērienos ir ļoti daudz cukura, kas nonākot organismā veicina “sliktā” holesterīna paaugstināšanos. Augsta blīvuma holesterīnam patiks, ja sulas un limonādes tiks aizstātas ar ūdeni! Ja “pliks” ūdens negaršo, tam var pielikt klāt gurķa, rabarbera, apelsīna šķēlītes vai piparmētras lapiņas. Ēdienkartē jāiekļauj arī ar antioksidantiem bagāti produkti, piemēram, spināti, bietes, lapu salāti, ogas, jo tie patīk “labajam” holesterīnam.