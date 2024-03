Noskaties ⟩ Dzelzceļa līniju "Rail Baltica" cauri visai Rīgai līdz 2030.gadam nepagūs izbūvēt

Ziņojumam visvairāk iebildumu bijis no Finanšu ministrijas. "de facto" vēsta, ka tā aizrādījusi - pat ja no Eiropas fonda infrastruktūras savienošanai bez aizķeršanās izdodas iegūt cerētos 3,68 miljardus eiro, neatbildēts aizvien ir jautājums par to, kur ņemt vēl ap trim miljardiem eiro.