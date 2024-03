Sankciju eksperts: Krievijas centrālās bankas aktīvi tika iesaldēti jau pirms diviem gadiem, un eiro tādēļ nesabruka

Jau vēstīts, ka ES augstais pārstāvis ārējās un drošības politikas jautājumos Žuzeps Borels ir paziņojis, ka Eiropas Komisija (EK) ierosinās izmantot peļņu no iesaldētajiem Krievijas aktīviem, lai palīdzētu apbruņot Ukrainu. EK paredzējusi, ka 90% no peļņas, kas gūta no iesaldētajiem Krievijas aktīviem, tiktu novirzīti fondam, no kura tiktu segtas Ukrainas ieroču izmaksas. Pārējie 10% tiktu ieskaitīti ES budžetā, lai palīdzētu palielināt Ukrainas aizsardzības rūpniecības jaudu.