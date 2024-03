4 farmaceites ieteikumi drošām un veselām Lieldienu brīvdienām

Ja tomēr gadījies pārēsties vai apēst pārāk daudz olu, un vēderu moka smaguma sajūta, jādzer pēc iespējas vairāk šķidruma, un var līdzēt piparmētru, kumelīšu, ķimeņu vai fenheļa uzlējuma tējas. Ja ar tējām vien nav līdzēts, jādodas uz aptieku, kur farmaceits palīdzēs izvēlēties piemērotāko preparātu, kas ļaus mazināt nepatīkamos simptomus un uzlabot pašsajūtu. Gremošanas sistēmas darbības uzlabošanai noderēs gremošanas fermentu preparāti ar pankreatīnu, kas palīdz sašķelt taukus, olbaltumvielas un ogļhidrātus, kā arī adsorbenti, kas no kuņģa un zarnu trakta izvada dažādas toksiskas vielas. Vieglas caurejas gadījumā var lietot silīcijskābes gelu – tam ir liela spēja saistīties ar patogēniem un to toksīniem, tādā veidā tos izvadot no organisma. Ja tomēr īslaicīgie gremošanas traucējumi nepāriet un ir aizdomas par akūtu zarnu infekcijas slimību, noteikti pēc iespējas ātrāk jāvēršas pie ārsta.