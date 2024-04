Jauna elpa tirgū: Huawei laiž klajā FreeClip austiņas

Lai radītu tādu bezvadu austiņu dizainu, kas ir ne tikai gaumīgs, bet arī ergonomisks, un to kvalitāte atbilstu patērētāju vēlmēm, tehnoloģiju ražotāji to izstrādei veltīja teju trīs gadus. “Huawei FreeClip austiņu konsoles dizains apvieno ergonomisku pupiņas formas moduli un akustisko lodīti ar ekskluzīvu C-bridge savienojuma dizainu. Savienojuma dizains ir izgatavots no augstas veiktspējas niķeļa-titāna sakausējuma, un tas tika veidots, balstoties uz vairāk nekā 10 000 dažādiem ausu paraugiem, kas nodrošina jaunajām austiņām optimālu izmēru un izliekumu. To elastību un vienlaikus izturību pierāda arī 25 000 veiktie uzticamības testi.