Planšetdators “Xiaomi Pad 6S Pro” – ne tikai izklaidei, bet arī darbam

Konfigurējot planšetdatoru “Xiaomi Pad 6S Pro”, tiek piedāvāts savienot to ar telefonu. Pēc savienošanas viedtālruņa ekrāna kopija tiek rādīta planšetdatorā, un jūs varat pārvaldīt telefonu, pat neizņemot to no kabatas, turklāt vienas ierīces saturu var ļoti ātri nokopēt otras atmiņā, vienkārši ievelkot un nometot. Tiesa, lai to izdarītu, arī telefonā ir jādarbojas operētājsistēmai “Xiaomi HyperOS”. Pateicoties “Xiaomi HyperOS”, telefons un planšetdators tiek savienots vienā ierīcē. Tā kā jūsu telefons “atrodas” planšetdatorā, tas kļūst par telefona aizstājēju. Ja nav pieejams “Wi-Fi” savienojums, “Xiaomi Pad 6S Pro” var pievienot telefona piekļuves punktam ar vienu pieskārienu, neatkarīgi no tā, vai piekļuves punkts ir ieslēgts, vai nē. Fotogrāfijas un failus varat pārvietot, izmantojot NFC funkciju.