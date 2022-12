Tests: vai proti atšķirt drošu interneta veikalu no nedroša?

Līdz ar to, ja interneta veikals jums ir zināms, tad domēna nosaukuma pārbaude un salīdzināšana ar pēdējiem e-pastiem vai rēķiniem, kas saņemti no interneta veikala, parādīs vai veikals ir uzticams.

E-pastā pienāk ziņojums no interneta veikala, kuru apmeklējat bieži un saņemat no tā arī e-pastus par jaunumiem. E-pasts ir noformēts ierastajā dizainā un sūtīts no ierastās adreses. Veikals piedāvā pēdējā brīža iespēju saņemt atlaides kodu 90 % apmērā vienai precei. Kods ir jāsaņem stundas laikā un komunikācija uzkrītoši vērsta uz to, ka pirkums jāveic steidzami. Lai saņemtu kodu, jānospiež uz e-pastā norādītās saites. Vēstule rakstīta gramatiski nepareizajā latviešu valodā. Kā Jūs domājat, vai saņemsiet kodu pēc saites nospiešanas?