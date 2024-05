Privātmājas kļūst mazākas un arvien biežāk koka

Mājas būvniecībai jārēķinās vidēji ar 200 000 eiro

Mājokļa veida izvēli parasti nosaka praktiski apsvērumi. Pēdējos gados turpina pieaugt koka karkasa privātmāju popularitāte, un šobrīd pēc Luminor datiem tas sasniedz jau 70% jauno privātmāju. Tās ir ergonomiskas un ar daudzām priekšrocībām, tāpēc jaunie privātmāju īpašnieki tās novērtē aizvien biežāk. To būvniecībai tiek izmantotas jau rūpnīcā sagatavotas karkasa konstrukcijas, tāpēc tās var uzbūvēt ātrāk nekā mūra ēkas, kas ir būtiska priekšrocība. Lielākoties šādas mājas izvēlas no tipveida projektiem, ko daudzos gadījumos var apskatīt klātienē. Tas sniedz daudz labāku ieskatu mājas plānojumā un tā niansēs, tomēr reizēm var ierobežot iespējas radīt unikālu māju vai mājokli ar sarežģītākiem tehniskajiem risinājumiem.

Kad noslēgts līgums par rūpnīcā sagatavotas koka konstrukcijas uzstādīšanu, tās cena faktiski vairs nemainās, savukārt mūrētai mājai būvniecības izmaksas darba gaitā var mainīties, ja sadārdzinās būvmateriāli vai jāmeklē citi celtnieki. Un šādas situācijas nav retums, to piedzīvojuši daudzi, kas būvējuši māju.

Līdzīgi skaitļi izriet no kreditēšanas datiem. Kredīts mājas celtniecībai parasti nosedz 90% no kopējām izmaksām, un šobrīd vidējais Luminor izsniegtā aizdevuma apmērs privātmājai ir 150-160 tūkstoši eiro. Katrs piektais bankas piešķirtais hipotekārais kredīts tiek izmantots privātmājas uzcelšanai, kas uzskatāmi ilustrē sabiedrības interesi no dzīvokļiem pārcelties uz mazliet plašāku dzīves telpu, kurā netraucēti var vadīt laiku arī ārā, vienlaikus netērējot pārlieku daudz laika teritorijas uzkopšanai kā lauku viensētās.