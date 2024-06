Latviju pārstāvošie deputāti EP mēnesī saņems ap 10 400 eiro un dažādas piemaksas

Bijušajiem deputātiem, sasniedzot 63 gadu vecumu, ir tiesības saņemt pensiju. Tās apmērs ir 3,5 % no algas par katru pilnu amata gadu un viena divpadsmitā daļa no minētās summas par katru nākamo pilno mēnesi, tomēr kopā nepārsniedzot 70% no algas. Šīs izmaksas sedz no ES budžeta.