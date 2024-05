Rīgā izglābts cilvēks, kurš bija nostājies aiz Vanšu tilta margām

Laika posmā no plkst.17 līdz 21 saņemti vairāk nekā 50 izsaukumi, kur bija nepieciešams zāģēt nolūzušus kokus vai to zarus. Koki un to zari lūzuši uz ceļa braucamajām daļām, gājēju ietvēm, kā arī uz trim vieglajām automašīnām. Gandrīz 40 izsaukumi saņemti Rīgā un Jūrmalā.