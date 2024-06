Tūroperators “Novaturas” izziņo ziemas ceļojumu programmu un galamērķu jaunumus

Populārākie ziemas brīvdienu galamērķi katru gadu piesaista lielu skaitu tūristu no visas pasaules, un dažās viesnīcās ir ļoti augsts noslogojums. Šī iemesla dēļ ceļojumus ir vēlams plānot laikus, lai nebūtu jāizvēlas tikai no tā, kas ir palicis, bet būtu plašas izvēles iespējas. Iepriekšpārdošanu laikā ceļotāji var izvēlēties no plaša lidojumu un viesnīcu klāsta, kā arī tiek piedāvātas atlaides un papildu priekšrocības.