"Meistars bija šokā. Teica, ka ko tādu redz pirmo reizi." Rīgas centra iedzīvotājai pēc "Rīgas ūdens" veiktajiem cauruļvadu skalošanas darbiem pirms Jāņu brīvdienām nācies šķirties no prāvas summas, lai saremontētu nogulšņu dēļ sabojātās santehnikas iekārtas. TVNET+ skaidro, kā tas varēja notikt un kas jāņem vērā, lai šādas situācijas nepiedzīvotu citi.

"Rīgas ūdens" par plānotajiem darbiem iedzīvotājus brīdina laicīgi arī ar apsaimniekotāju starpniecību. Samantas (vārds mainīts) māja Miera ielā nebija izņēmums. Par to, ka ūdens padeve saistībā ar skalošanas darbiem tika atslēgta no 17. jūnija plkst. 20.00 līdz 18. jūnija 8.00, apsaimniekotājs bija brīdinājis jau nedēļu iepriekš. Bet par to, ka ar ūdens atslēgšanu uz padsmit stundām stāsts varētu nebeigties, vai, pareizāk sakot, tikai sākties, nav bijis ne mazāko aizdomu.