Kā iemācīties aizmigt? Skaidro speciālists

Bezmiega un traucēta miega cikla problēma mūsdienās ir aktuāla daudziem. Kā to risināt? Kvalitatīvs miegs ir viens no labas pašsajūtas un arī dzīves kvalitātes priekšnoteikumiem. Kā iemācīties aizmigt, kad to vēlamies, un labi izgulēties? Uz sarunu aicinājām Miega slimību centra speciālisti Dr. Natāliju Bērziņu.