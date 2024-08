“Projektu nakts 2024” pulcē vairāk nekā 100 jauniešu no visas Latvijas – zināšanas un jaunieši ir mūsu superspēks

Dalībnieki festivālā bija ieradušies no visas Latvijas: no Kurzemes (Tukuma, Ventspils), no Latgales (Naujenes, Daugavpils, Ludzas, Līvāniem, Rēzeknes, Rogovkas, Preiļiem), no Vidzemes (Gulbenes, Smiltenes, Lielvārdes, Cēsīm), no Zemgales (Bēnes, Jelgavas, Bauskas) un Sēlijas (Ilūkstes), kā arī no Rīgas. Pēc pasākuma puse jauniešu atzina, ka ir drīzāk gatavi savu projekta ideju iesniegt ES programmu projektu konkursā. Turklāt būtiski, ka jautājumā “Kā Tu vērtē savas kompetences projekta idejas attīstībā un projekta izstrādē” pirms pasākuma lielākā daļa jauniešu tās novērtēja 1–6 skalas amplitūdā (1 viszemākais – 10 – visaugstākais), bet pēc dalības “Projektu naktī 2024” savu vērtējumu atzīmēja 6–10 robežās.