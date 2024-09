Noskaties Ar “Krievijas dzelzceļu” saistītam Latvijas uzņēmumam atbrīvo iesaldētos līdzekļus

Kas tagad notiks ar “Euro Rail Trans” nav skaidrs. Ivars Sormulis, kas norādīts kā abu minēto Latvijas uzņēmumu patiesais labuma guvējs, stāsta, ka attiecības ar “Euro Rail Trans” izbeidzis 2022. gada februārī, bet atrodoties strupceļa situācijā, jo oficiāli to nevarot nokārtot. Uzņēmums faktiski nestrādā. Atšķirīga ir loģistikas uzņēmuma “Euro Rail Cargo situācija”. Šovasar tā struktūrā reģistrētas izmaiņas, kas faktiski nozīmē atbrīvošanos no Krievijas puses. Vienošanās par Krievijas daļu pārņemšanu gan notika jau iepriekš, taču oficiāli tas izdevies tikai tagad, kas laikā sakrīt ar Finanšu izlūkošanas dienesta lemto Krievijas dzelzceļa sakarā. “Tur bija grūts tas process. Visādas atļaujas, vis kaut kas, tur bija grūtības tikt no šī te stāsta vaļā.” Bet par uzņēmum nākotnes darbību viņš vairās runāt, jo ir pārāk neskaidra situācija.

Par to, kā vispār sākās kopuzņēmumi ar Krievijas valsts uzņēmumu, jāatgādina vairāk nekā desmit gadus sena pagātne, kad caur Andra Šķēles un Aināra Šlesera ģimenēm pastarpināti piederošajiem uzņēmumiem tos veidoja. Šlesers ilgus gadus bija arī “Euro Rail Trans” valdē un “Eiro Rail Cargo” padomē. Šobrīd detaļās par sadarbības veidošanu pēc būtības ar Krieviju viņš neieslīgst, vien pamato to ar biznesa interesēm. “Klienti grib, lai pēc iespējas ātrāk tās kravas var nonākt līdz gala punktam. Ir bijušas situācijas, kad kravu bija ļoti daudz, un tad stāvēja simtiem vagonu, tūkstošiem vagonu kaut kādos sastrēgumos. Bija grūti izvest un tā tālāk. Un katrs uzņēmums meklēja iespējas, kādā veidā uzlabot šo te loģistiku,” skaidro Šlesers. Krievijas puses ienākšana “Euro Rail Cargo” notika jau pēc 2014. gada Krievijas iebrukuma Krimā, bet to Šlesers negrib komentēt: “Ziniet ko, nejauksim. Tas, kas notika tajā laikā, to arī pasaule uztvēra pavisam savādāk. Karš Ukrainā sākās 22. gada februārī un tad arī sankcijas tika ieviestas. Līdz tam apskatieties, visi Rietumu uzņēmumi strādāja ar Krieviju, un tikai pēc iebrukumu Ukrainā daudzi uzņēmumi aizvēra savas pārstāvniecības un tā tālāk.”