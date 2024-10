Noskaties Atkal gaisā virmo ideja par LMT un TET apvienošanu

Līdzšinējās sarunās ar Latvijas valdību “Telia” ir vēlējusies iegūt lielāku ietekmi LMT, nevis to vājināt. 2007. gadā Latvija bija tuvu tam, lai pārdotu “Tet” priekšteces “Lattelecom” akcijas paša uzņēmuma darbiniekiem, bet LMT pārdotu skandināviem.

“Man šķiet, ka svarīgi ir nevilkt garumā. Mēs te, kā laukos saka, kā vista uz perēšanu taisāmies, ilgus gadus spriežam, tā vai šitā. Mēs kavējam laiku, un acīmredzami var redzēt no tās iepriekšējās sāgas, viens no uzņēmumiem ir zaudējis arī vērtību. Tas nav viena vai divu miljonu, tas ir desmitos miljonu mērāms jautājums. Acīmredzami tirgū ir izveidojusies situācija, ka abi uzņēmumi ir apvienojami – nešaubīgi. Par to nav šaubu,” izteicās finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV).