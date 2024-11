Kiberdrošība mazos un vidējos uzņēmumos: kāpēc kiberdrošība ir svarīga pat mazajos uzņēmumos

“Finanšu līdzekļu izkrāpšana uzņēmumam nepārprotami ir sāpīgs trieciens, taču daudzi neaizdomājas, ka vēl būtiskākas negatīvās sekas ir datu zādzībai. Viena no acīmredzamajām negācijām ir ietekme uz uzņēmuma reputāciju, ko grūti aplēst finansiālā izteiksmē. Neizdarība uzņēmēja pusē var radīt potenciālus draudus tā partneriem un klientiem. Pašsaprotami, ka tādi nepatīkami pārsteigumi var izbeigt pat ilgstošu sadarbību. Piemēram, “McKinsey & Company” pētījumā secināts, ka 87% klientu neuzsāktu sadarbību, ja pastāvētu aizdomas, ka potenciālais partneris neuztur pietiekamus drošības standartus,” komentē “DocLogix” vadītājs Žilvins Kazlausks (Žilvinas Kazlauskas).

Neatkarīgi no uzņēmuma lieluma un darbinieku skaita pašsaprotama ikdienas daļa ir dokumentu aprite, kas ir neatraujama no datu apstrādes. Arī šeit paveras iespējas iegūt datus, ko krāpnieki pēc tam var izmantot, piemēram, rēķina sagatavošanai it kā labi zināma sadarbības partnera vārdā.