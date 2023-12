Kvercetīns – mazpazīstamais karalis: kā tas var palīdzēt veselībai

Imunosil Virufix ir īpaši ieteicams vīrusu sezonas laikā un arī pirms tās, jo katra šī viela atsevišķi un sinerģiski cīnās pret vīrusu apdraudējumu visās trīs infekcijas fāzēs: vīrusam iekļūstot šūnā, vairojoties un izdalot toksīnus (radot iekaisumu), turklāt kvercetīns ir aktīvs visos šajos etapos. Turklāt kvercetīns piesaista cinku un darbojas sinerģiski ar C vitamīnu – ja ir šāda kopīga iedarbība, organisms var maksimāli pretoties vīrusiem.

Var teikt, ka kvercetīnam vajadzētu būt vienam no ikdienas komponentu klāsta, lai būtu maksimāli nodrošināta aizsardzība pret vīrusiem un vērtīgs ieguvums veselībai.

Vispārējai labsajūtai, imunitātes atbalstam un cīņai pret vīrusiem – kopā ar Imunosil Virufix.

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

