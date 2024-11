Digitālās infrastruktūras koplietošana – atslēga izaugsmei un ilgtspējai

Vidējās jūdzes platjoslas tīklu izbūvēja un uztur LVRTC, kas atbild arī par citiem digitālās infrastruktūras projektiem, piemēram, mākoņdatošanas risinājumiem valsts un pašvaldību iestādēm, datu centriem privātajiem uzņēmējiem, nacionālajiem identitātes rīkiem un to nodrošināšanu iedzīvotājiem, kā arī integrācijas risinājumu pieejamību komersantiem.

“eParaksts ir viens no Latvijas veiksmes stāstiem digitālās transformācijas jomā,” norāda LVRTC valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols. “2011. gadā mēs ieviesām ES pirmo pilnībā virtuālo drošo elektronisko parakstu. Tobrīd tas bija unikāls digitālais risinājums. Septiņus gadus vēlāk LVRTC radīja ES pirmo pilnībā mobilo identitātes apliecināšanas risinājumu, turklāt iedzīvotājiem un komersantiem tā izmantošana un integrēšana ir bez maksas. 18 gados kopš eParaksta ieviešanas Latvijā tas pierādījis sevi kā neatņemamu digitālās ikdienas sastāvdaļu. Šobrīd eParakstu izmanto jau katrs trešais Latvijas iedzīvotājs vecumā no 14 gadiem, un ik dienu to liek lietā vairāk nekā 380 000 reižu. Tas ir veiksmīgs piemērs valsts izstrādātam risinājumam, kas sniedz jaunas iespējas gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem.”