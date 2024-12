Mākslīgais intelekts pie rakstāmgalda: vai izglītības nākotne jau ir klāt?

Īpašu uzmanību pēdējos gados piesaistījuši ģeneratīvie modeļi, piemēram, uzņēmuma “OpenAI” izveidotais rīks – “ChatGPT”. Šis jaunievedums padarījis MI pieejamu ikvienam un spēj veikt plašu uzdevumu kopumu cilvēka vietā – sākot no tekstu rakstīšanas līdz sarežģītu problēmu risināšanai. Līdz ar to sabiedrībā raisās diskusijas par to, kā šādas tehnoloģijas ietekmē cilvēka domāšanu un spēju patstāvīgi risināt uzdevumus, īpaši izglītības vidē, kur robeža starp palīgu un špikošanas rīku kļūst arvien grūtāk nosakāma.