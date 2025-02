E-komercijā pareizā piegādes partnera izvēle ir noteicošā klientu pieredzei, lojalitātei un atkārtotiem pirkumiem

Labs loģistikas partneris ļauj klientam aiztaupīt raizes, kas saistītas ar preces saņemšanu. “IGLU Soft Play” komanda apstrādā simtiem pasūtījumu dienā. Tie no noliktavas tiek izsūtīti tikai tad, kad ir nokārtotas visas ar piegādi un muitu saistītās procedūras, tāpēc procesam ir jābūt ātram, lai nodrošinātu klientam labu pieredzi un ļautu plānot efektīvu noliktavas darbību. Uzņēmums muitas nodevu iekļauj produkta cenā, tāpēc tā ir jāspēj prognozēt un tā nedrīkst būt pārmērīgi augsta. Uzņēmumam pašam nav efektīvi tērēt laiku un cilvēku resursus, lai katru paciņu muitotu pašu spēkiem. Jānis Paulītis turpina: “Mums ir svarīgi, lai klients jūtas tā, it kā prece ir piegādāta no blakus pilsētas turpat, Lielbritānijā. Vienlaikus, mums ir svarīgi, lai loģistikas partneris var nodrošināt kvalitāti, ātrumu un labu klientu atbalsta sistēmu mums, uzņemoties muitas procedūru kārtošanu un preces piegādi ar atbilstošu gabarītu auto līdz pat klienta durvīm. Ne visi loģistikas uzņēmumi nodrošina šādus pakalpojumus un ne visi to veic par konkurētspējīgiem tarifiem. Tāpēc mūsu izvēle sūtījumiem Lielbritānijā ir “SmartPosti”, jo viņi piedāvā un nodrošina kvalitatīvu pakalpojumu. Izvērtējot mūsu eksporta iespējas Lielbritānijā, mums bija svarīgi sadarboties ar lielu un stabilu partneri. Ja aug pārdošanas apjomi, tad sadarbības partneriem ir jāspēj ar tiem tikt galā. Mēs negribam savu veiksmes stāstu ierobežot ar to, ka sadarbojamies ar partneri, kurš nespēj tikt ar to galā.”