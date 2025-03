No Holivudas filmām reizēm varētu noprast, ka ieguldījumus Volstrītā un vispār jebkādos finanšu tirgos veic tikai dārgos uzvalkos tērpti personāži. Patiesībā šis priekšstats ir mānīgs un arī iedzīvotājam ar vidējiem ienākumiem šāda iespēja nav liegta. Turklāt finanšu tirgu evolūcija ļauj to mierīgi un bez lieka stresa izdarīt arī savas internetbankas profilā, nepieceļoties no rakstāmgalda. Tātad obligāti nav nepieciešams ne uzvalks, ne kaklasaite.