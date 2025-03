Miega iztrūkums Latvijā - lielākais Baltijā!

Miega rituāli ir atkarīgi no katra cilvēka sadzīves apstākļiem, kā arī no tā, kā ir aizritējusi diena. Labs miegs nerodas pats no sevis, pie tā ir jāstrādā. Taču ir 3 iecienītākie rīki un paņēmieni, kas iedzīvotājiem palīdz ātrāk iemigt un labāk izgulēties.