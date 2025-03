Rīgas brīvostas pārvalde Ēnu dienā aicina iepazīt ostas profesijas

Ja nākotnes profesiju jaunietis vēlas saistīt ar IT jomu, un viņu interesē arī loģistika vai kuģošana, tad īstā izvēle būs ēnot BCT kuģa operāciju plānošanas vadītāju, kura ikdienas darbs ir saistīts ar galveno termināļa vadības IT sistēmu TOS (Termināla Operāciju sistēma), lai plānotu un vadītu optimālu konteineru nokraušanu un uzkraušanu uz/no kuģiem. BCT ir viens no Rīgas ostas modernākajiem un “viedākajiem” termināļiem, kuru raksturo attīstīta IT infrastruktūra, automatizācija un inovatīvi digitālie risinājumi.