Pērn taromātos saziedoti teju 450 000 eiro

Savukārt smagi slimiem bērniem 2024.gadā saziedoti teju 20% no kopsummas jeb 70 463 eiro.

Papildu 17 007 eiro tika saziedoti veikalu tīkla "Maxima" taromātos, kur iedzīvotāji laika posmā no 2023.gada decembra līdz 2024.gada septembrim varēja novirzīt depozīta maksu rehabilitācijas centra "Poga" mazajiem pacientiem.

DIO apkopotā informācija liecina, ka gada laikā depozīta sistēmas lietotāji ziedoja vidēji 1% no atgūtās depozīta maksas. Lielākā daļa no kopsummas ziedota tieši Rīgā, savukārt decembrī ziedotās naudas īpatsvars pieauga līdz 1,26% no atgūtās depozīta maksas.