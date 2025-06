Kā saglabāt matu veselīgo izskatu karstajā vasaras laikā

Lai saglabātu veselīgu, mirdzumu un spēcīgu matu izskatu vasarā, svarīgi ir ievērot pareizu kopšanas rutīnu, izvēloties piemērotus līdzekļus un ieradumus. Šajā rakstā apskatīsim, kā to panākt.

Galvenie ieteikumi matu kopšanai karstā laikā:

1. Aizsargā matus no saules

Līdzīgi kā ādu, arī matus ir svarīgi aizsargāt no tiešiem saules stariem. Pārmērīga UV staru iedarbība var padarīt matus sausus, trauslus un izbalināt to krāsu. Ieteicams izmantot galvassegas – cepures, lakatus vai platmales. Tāpat ir pieejami speciāli matu spreji ar UV filtru, kas pasargā matu kutikulu no saules bojājumiem.